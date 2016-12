6 marzo 2015 Londra: dai Duran Duran a Siouxie Sioux, le popstar anni 80 festeggiano Antony Price Il party è stato organizzato dal tastierista dei Duran, Nick Rhodes, per celebrare i 70 anni dello stilista icona del pop britannico Tweet google 0 Invia ad un amico

09:46 - Festa grande a Londra per i 70 anni di Antony Price, stilista icona per moltissime popstar soprattutto degli anni 80. Non a caso la festa è stata organizzata dal tastierista dei Duran Duran, Nick Rhodes, e tra gli ospiti, oltre alla band al completo, c'erano anche gli Spandau Ballet, Siouxie Sioux, Bob Geldof, Holly Johnson dei Frankie Goes To Hollywood e tanti altri...

Price, noto per essere un creatore di immagine ancora prima che uno stilista, in passato ha collaborato con molti nomi della musica britannica, in particolare tra quelli più attenti allo stile. Brian Ferry, David Bowie, Steve Strange e Duran Duran sono tra gli artisti con i quali ha stretto i maggiori contatti.



Al party organizzato da Nick Rhodes e la sua compagna, la stylist Nefer Suvio, si sono così rivisti molti di quei nomi. Alcuni anche scomparsi dalle scene da tempo, come il cantante dei Frankie Goes To Hollywood, Holly Johnson, altri comunque molto cambiati da allora.