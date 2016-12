Logan Richardson Quartet, jazz nel segno dell'innovazione

07:58 - Penultimo appuntamento per la rassegna "Jazz al Parenti". Domenica 26 aprile, alle 11, sul palco del teatro milanese si esibirà il Logan Richardson Quartet. Richardson è uno dei più innovativi fra i giovani sassofonisti emersi nella recente scena mondiale: cresciuto a Kansas City, ha esordito giovanissimo a fianco di grandi glorie come Jay McShann e Claude "Fiddler" Williams e perfezionandosi con artisti quali Max Roach e Richard Davis.

Caratterizzato da un approccio non convenzionale alla musica di grande consistenza espressiva, Logan ha saputo muoversi nella scena musicale collaborando con musicisti del calibro di Nasheet Waits, Billy Hart, Joe Chambers e Jason Moran, Butch Morris, Greg Tardy dando prova di grande maturità e acquisendo unanime stima. Recentemente è stato oggetto di apprezzamento e attenzione da parte di una star internazionale come Pat Metheny che ha partecipato alla registrazione dell'ultimo progetto discografico del sassofonista. La sua partecipazione a un gruppo di notevole qualità e fama come “NEXT Collective” (a fianco di artisti come Christan Scott e Gerald Clayton) ha ulteriormente sottolineato la sua fama di musicista brillante, innovativo ma, al contempo, attento e rispettoso erede della tradizione.



Con lui in questo quartetto ci saranno tre giovani talenti della scena: il pianista francese Tony Tixier (Dee dee Bridgewater, Marcus Miller, Manu Dibango), l'eccellente contrabbassista Josh Ginsburg e Tommy Crane, uno fra i più ricercati giovani batteristi sulla scena di New York.