Lo Stato Sociale chiude con il botto il tour da "mitomani"

Circa 60mila presenze spalmate su oltre 20 date nei festival di tutta Italia per il tour estivo de " Lo Stato Sociale ", che si conclude il 10 settembre in bellezza al Carroponte di Sesto San Giovanni. Dopo il concerto di apertura al Forum di Assago, lo scorso aprile, i cinque ragazzi bolognesi tornano a Milano con un grande closing party di oltre due ore, in cui proporranno le hit che gli hanno permesso il salto dal web al grande pubblico.

Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco saliranno sul palco per far ballare e divertire sulle note delle loro hit "C’eravamo tanto sbagliati" e "La musica non è una cosa seria", ma anche con i brani del nuovo album "Amore, lavoro e altri miti da sfatare".



Un live che chiude in bellezza un'ottava stagione ricca di eventi e presenze per Carroponte. Sotto il palco sono infatti passati oltre 500 mila spettatori che si sono divisi tra un centinaio di eventi, più della metà a ingresso completamente gratuito.