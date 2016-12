Livio Cori, "Tutta la notte": per il rapper napoletano oltre all'hip hop... c'è di più

Le contaminazioni per Cori partono dalle radici. Napoletano purosangue, è figlio di una città dove le culture si mescolano da sempre. Ma insieme al suo essere partenopeo aggiunge un enorme amore per gli Stati Uniti, da sempre faro illuminante del suo percorso. La passione per il basket al posto del calcio, l'infatuazione per il rap invece dell'onda neomelodica, sono strade che Livio Cori non ha scelto, ma che fanno parte del suo essere.



Anche per questo chiamarlo rapper rischia di essere riduttivo. Una definizione che gli va stretta, perché a differenza della cultura d'oltreoceano - la quale esige un aka in luogo di ciò che recita la carta d'Identità - Livio Cori rivendica il proprio nome di battesimo. Il rap è uno strumento, come lo sono l'r&b e il pop, e Livio è un vero polistrumentista della musica che sa ben mescolarli. La canzone è partita in questi giorni sui maggior network radiofonici italiani ed è destinata a fare un lungo percorso, per una volta senza talent ma solo con il talento. Lo stesso per il quale Cori sarà premiato il 3 ottobre al MEI (Meeting delle etichette indipendenti) come miglior talento emergente della scena hip hop. Il cantante sarà poi in tour come spalla dei Planet Funk nel 2016.