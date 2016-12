Livia Ferri... "A Good Day To Die" per chiudere il percorso verso l'album

A proposito del brano, l'autrice dice: "Ho scritto questo pezzo per ricordarmi che nessuno può togliermi ciò che ho vissuto ed imparato, solo io posso. Per ricordarmi che in questa vita, in questa sinusoide di energie, quello che ho imparato non lo perdo, a meno che io non voglia. Per ricordare come voglio vivere, per ricordare tutto il bene, per ricordare che il pensiero materializza ciò che vuoi, quello che sei. Il mio pensiero, che tanto facilmente diventa nero, il mio pensiero deve essere leggero. La vita è lo specchio di quello che viviamo dentro di noi, ed è così per ognuno di noi. Quello che ci accade è spesso lo specchio di quello che siamo. Se riuscirò a non perdere questo concetto, questa convinzione, che è tale perché l'ho vista e sentita agire su di me e su tante altre persone, qualunque cosa accada ne sarà valsa la pena e allora sarà un bel giorno per morire."