16 aprile 2015 Lisa Fusco: "Sono io la vera erede di Moana Pozzi e ve lo dimostrerò" La "soubrettina" napoletana somiglia molto alla diva dell'hard ed è stata chiamata dall'Ungheria per un provino

10:39 - Lo dice senza mezzi termini: "Sono io la vera erede di Moana". E in effetti alla diva del porno, Lisa Fusco somiglia. Adesso per l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, attrice e ballerina, sta per arrivare il momento di dimostrarlo. In Ungheria si pensa ai remake dei film della Pozzi e la soubrettina è stata chiamata per i provini: "E' vero, mi mancano 20 centimetri, ma a letto non servono le mie misure, al massimo quelle di Siffredi", spiega a Tgcom24.

"Mi hanno chiamato dall'Ungheria - racconta Lisa - un produttore che credo sia della stessa casa di produzione di Siffredi, ho un appuntamento a Budapest, mi vogliono per il remake del primo film porno della Pozzi, Fantastica Moana".



La Fusco non sa ancora se accettare, ma è tentata dalla proposta: "Sono curiosa di capire cosa mi proporranno, in questo film ha esordito per la prima volta Rocco e vorrei che lui mi dicesse cosa ne pensa, se la ricordo davvero. Se devo essere sincera ho visto il film e mi sono un po' spaventata. Anche se le posizioni di Moana sono le stesse delle mie nella vita reale quindi potrei farcela (ride, ndr). Ma non sono poi così sicura di accettare".



Lisa lancia un "je accuse" al mondo dello spettacolo: "Sono una attrice, canto, ballo, recito, è vero sono bassa ma ho tante doti, che ora non vanno di moda. Così le uniche proposte che arrivano sono quelle di fare film porno".