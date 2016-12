Linus: "Mio figlio ora sta bene e cammina, ecco casa era successo"

12:11 - La paura è passata e Linus può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo il "terribile incidente domestico" del figlio 11enne Michele, il dj "commosso" dall'affetto dei fan e degli amici spiega finalmente sul suo blog che cosa è successo: "Si era arrampicato su una sedia ed è caduto picchiando la schiena contro lo spigolo del letto. E di colpo non muoveva più le gambe... Ora Miki ha ripreso a camminare, è il giorno più bello della mia vita".

"Adesso so cosa risponderò quando mi chiederanno qual è stato il più bel giorno della mia vita: ieri, l’otto gennaio - scrive Linus - Quando ho rivisto Miki camminare con quella che per adesso è solo l’imitazione della sua tipica andatura ciondolante. Ma a me sembra volare. Non potete immaginare quanto sia felice. Adesso".



Ma subito il dj ricorda i momenti terribili che ha vissuto nelle ore precedenti: "Non potete immaginare cosa voglia dire correre al Pronto Soccorso con vostro figlio in braccio. Adesso ve lo posso anche raccontare: domenica pomeriggio si era arrampicato su una sedia per raggiungere una mensola, è scivolato ed è caduto picchiando la schiena contro lo spigolo del letto. E di colpo non muoveva più le gambe. Vi risparmio tutto il resto. Quattro giorni da incubo, addolciti solo dalla gentilezza dei medici e degli infermieri dell’Ospedale di Cesena. 'Non può capitare a mio figlio', pensi. Ma poi pensi 'a qualcuno deve capitare, chi sono io per poter dire a me no?'. E ogni volta che rispondi a un messaggio non vuoi essere troppo negativo per non portarti sfortuna da solo, ma al tempo stesso non puoi ostentare una sicurezza che non hai. Ma che tutti ti chiedono. Terribile".



Fino a ieri. Quell'8 gennaio 2015 che Linus ricorderà per tutta la vita tanto che lo definisce il "giorno più bello": "Shock midollare, si chiama. O Stupor. O miracolo. Bella Miki. Ps: ieri sera sono rimasto da solo, Carlotta era in Ospedale , io a casa. Non avevo voglia di guardare la tv, e comunque non lo avrei fatto. Avevo un debito da saldare. Ho preso l’iPad e mi sono letto TUTTI i commenti. Con la faccia piena di lacrime. Grazie, siete stati meravigliosi".