Lindsay Lohan: "Un'ancora mi ha tranciato mezzo dito... me lo hanno riattaccato"

"Ho quasi perso il dito per un'ancora. Cioè ho perso mezzo dito e grazie a Dio lo abbiamo ritrovato e un chirurgo me lo ha riattaccato... fa male!". Lindsay Lohan ha perso mezzo anulare della mano sinistra. Ed è lei stessa a raccontarlo sui social, mostrando su Snapchat lo scatto della sua mano col dito fasciato.

Il terribile incidente sarebbe avvenuto durante il week end mentre la Lohan cercava di aiutare nell'ancoraggio di una barca. L'attrice 30enne non ha però specificato dove si trovasse: "Ecco questo è ciò che succede quando cerchi di buttare l'ancora. Ho perso mezzo dito", scrive su Instagram, dove pubblica anche uno scatto ironico in cui dice: "Selfie a una mano...". Secondo quanto raccontato da Tmz l'ancora avrebbe tranciato la punta dell'anulare sinistro di Lindsay, caduto sulla barca. Gli amici che erano con lei si sono precipitati a cercarlo e una volta trovato sono corsi al Pronto Soccorso dove, in urgenza, un chirurgo glielo ha riattaccato.