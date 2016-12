Lindsay Lohan, single in barca e... incinta

Dopo gli eventi tumultuosi dello scorso weekend Lindsay rassicura quindi i fan con un luongo post su Instagram: "Cari amici", scrive, "sto bene. Sto prendendo del tempo per me stessa. Mi dispiace di avervi esposto così le mie faccende private, ero mossa dalla paura e dalla tristezza. Tutti facciamo errori e i miei sono stati resi pubblici. Ho cercato a lungo la mia anima gemella, ma avrei dovuto stare più attenta, invece che essere distratta dal mio buon cuore"... e aggiunge: "Forse le cose possono essere aggiustate, forse no. Spero di sì. Ho trent'anni, credo di meritarmi un gigante buono- La vita è amore e luce, non rabbia. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto".



Intanto il padre Michael conferma al Daily Mail e al magazine Inside Out che sua figlia Lindsay gli ha scritto un messaggio in cui gli annuncia la sua gravidanza: "Papà sono incinta", ma specifica di non sapere da quanto né cosa ha intenzione di fare la figlia: "Sicuramente non mi ha mentito. La famiglia Lohan è con lei". Di gravidanze Lindsay parla spesso, l'ultimo annuncio lo aveva dato lei stessa poche settimane fa pubblicando su Twitter lo scatto della locandina del suo film "Incinta o... quasi" scrivendo "Sono incinta"... Stavolta sarà la volta buona?