Lindsay Lohan sempre più scandalosa tra latex e lingerie: "Mi sento femmina"

12:47 - Corpetto in latex, lingerie, avvinghiata a corpi nudi di giovani modelli. Lindsay Lohan conquista la cover di "Homme Style Magazine" e si racconta in una lunga intervista in cui regala particolari piccanti. L'attrice, che recentemente è stata pizzicata a ritoccare un selfie postato su Instagram, appare in tutto il suo splendore. Merito anche di photoshop?

"Non ho un tipo di uomo - racconta la Lohan - e poi finora sono sempre stata concentrata sulla mia carriera... In questo momento, probabilmente sceglierei qualcuno che non fa parte del mondo dello spettacolo, forse un uomo d'affari, ma per ora mi sto godendo questo periodo da single". Lindsay ammette di piacersi, ma sottolinea che è tutto merito dei geni, "decisamente buoni".



Anche se si impegna con lo sport e una alimentazione sana: "Sono molto attiva in questo". Ma quando si sente il più sexy? "Quando sono nuda, solo con Chanel N.5... Ma faccio l'amore in lingerie. Di pizzo... E' divertente essere femminile".