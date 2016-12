Lindsay Lohan provoca sul web: topless allo specchio in slip di pizzo

Lindsay Lohan torna a provocare sul web, pubblicando uno scatto notturno in topless. Lilo si è fotografata davanti allo specchio con addosso solo uno slip in pizzo bianco. Effetto "vedo non vedo" assicurato, per l'attrice, che si trova in vacanza in Grecia, a Mykonos. "Amo la mia vilsuitela dorata al Cavo Tagoo. Grazie ai miei amici che sono qui", ha scritto la Lohan nel messaggio che accompagna la foto, scattata nell'Hotel extra lusso dove alloggia.

Per Lindsay Lohan è un'estate all'insegna dell'assoluto relax. L'ex stellina Disney è in giro per il Mediterraneo da mesi. Prima a Capri, ospite dell'amico stilista Francesco Sognamiglio, poi a Montecarlo, in Turchia e ora in Grecia. Le vacanze per Lilo sembrano non finire mai. Come la sua voglia di scandalizzare.