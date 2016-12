Lindsay Lohan nuda come Marilyn Monroe

16:19 - Come Marilyn Monroe è già apparsa sulla copertina di "Playboy" nel 2012, ma la diva del cinema di tutti i tempi deve piacere davvero tanto a Lindsay Lohan. Perché la bad girl 28enne di Hollywood ha chiesto all'artista di strada londinese Pegasus di immortalarla come lei. E si è messa subito in posa, naturalmente nuda.

Intanto qualche giorno fa Lindsay, ospite della trasmissione inglese di Jonathan Ross, ha ripercorso i momenti drammatici che ha vissuto in carcere, dopo la condanna per aver violato la libertà vigilata in seguito al fermo per guida in stato di ebbrezza.



"Le altre ragazze nelle celle vicine erano dentro per omicidio - ha raccontato - e io ho pensato: 'Che fine farò?'. Sono andata in un locale e ho bevuto e poi ho guidato fino a casa. Ho commesso solo questo errore. Mettere una persona in quella posizione. E' stato davvero scioccante".