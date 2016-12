Lindsay Lohan non trova pace: botte in spiaggia dall'ex fidanzato

Lindsay Lohan non sembra trovare pace. Negli ultimi giorni ha smentito la gravidanza, fatto fronte al presunto tradimento del marito e ai problemi di salute della madre. Intanto arriva un servizio esclusivo di "Chi" con immagini di una furiosa lite con l'ormai ex fidanzato, poi buttato fuori casa. Le foto risalgono a luglio quando i due erano felicemente in vacanza a Mykonos. Poi lei ha accusato Egor Tarabasov di averla tradita, malmentata e messa incinta.

Negli scatti appare una Lohan inferocita, che scende dall'auto con il cellulare di Egor in mano. Lui le salta addosso e lei si divincola. Il motivo a quanto pare erano i messaggi compromettenti trovati da Lindsay sul cellulare.



La trentenne attrice avrebbe quindi scaricato il ventiduenne multimilionario russo dopo averlo accusato di averla tradita e in seguito alla presunta aggressione nel suo appartamento di Mosca. La Lohan si è già trasferita a Londra, sfogandosi su Instagram: "Cari amici. Sto bene. Al momento ho deciso di dedicarmi solamente a me stessa e ai miei amici. Mi dispiace per aver esposto in pubblico alcuni aspetti della mia vita privata. È stato solo un momento di paura e tristezza. Tutti noi sbagliamo. Purtroppo i miei sbagli sono sempre stati di dominio pubblico".