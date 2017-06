Lindsay Lohan invita al suo compleanno Britney, Paris e Beyoncé via twitter

Mega party in vista per festeggiare i suoi 31 anni... con inviti social. Lindsay Lohan ha voluto fare come al solito la "stravagante"! L'enfant terrible dello showbiz sta programmando una festa di compleanno in pompa magna a Mykonos in Grecia e per essere veramente "a la page" ha deciso di rendere le cose meno fromali possibile e di invitare le sue amiche più care, Britney Spears, Paris Hilton e Beyoncé via Twitter: "nicegirls britneyspears parishilton come to mykonos for my birthday this weekend...Beyonce you too".