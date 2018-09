Lily Allen shock: "Ho pagato per fare sesso con delle escort"

"Mi sentivo persa e sola e così sono andata a letto con alcune prostitute mentre ero in tour". E' una confessione shock quella di Lily Allen. Ora la cantante dice di aver superato i momenti bui, ma nel 2014, durante il periodo della crisi con il marito Sam Cooper che l'ha portata alla separazione, l'artista ha provato di tutto pur di distrarsi. "Non sono fiera di quello che ho fatto, ma non me ne vergogno", ha scritto su Instagram.