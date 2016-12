Lily Allen, lite e botte con l'ex Seb Chew

Lily Allen viene quasi alle mani con l'ex Seb Chew. Durante il party di Alexander Wang, organizzato dopo la sfilata alla Fashion Week di Londra, la cantante si è imbattuta nell'ex fidanzato. Un incontro rapidamente sfociato in un violento litigio, che, secondo fonti del "The Sun", sarebbe finito quasi in rissa. La Allen è stata paparazzata all'uscita del locale della festa in lacrime, mentre si fanno insistenti le voci di crisi col marito Sam Cooper.

Quando è stata immortalata in preda al pianto dagli impietosi fotografi britannici, Lily Allen non indossava la fede nuziale al dito. Un dettaglio non da poco se si considerano i rumors degli ultimi giorni sulla presunta crisi con Sam Cooper, sposato l'11 giugno 2011 e dal quale ha avuto le due figlie, Ethel e Marnie.



Cooper ha smentito le voci, sottolineando di non avere nessun problema nemmeno con le continue frequentazioni della moglie con il suo ex, il dj Seb Chew, che stando a fonti vicine alla coppia, rappresenta per la Allen un punto di riferimento per la sua carriera di musicista, anche dopo che la loro relazione si è interrotta, nel 2007.



Qualcosa però sembra essere andato storto tra i due: "Si stavano divertendo, hanno bevuto – ha raccontato una fonte anonima al The Sun – Poi sono spariti e lei è uscita in lacrime. Seb era furioso ed era chiaro avessero avuto un'accesa discussione". "Poi lui è uscito in strada a telefonare", scrive ancora il tabloid inglese. Avranno chiarito tutto?