Lily Allen: "Guardate la mia vagina depilata, tre esseri umani sono venuti fuori da qui"

Gambe divaricate, senza mutande e con la vagina in bella vista. Lo scatto che ritrae una scandalosa Lily Allen risale al 2014, quando sul palco del Hurricane Festival in Germania la cantante si è mostrata così alle prime file. Bene, un follower ha pensato di riproporre lo foto su Twitter e la popstar, invece di arrabbiarsi, ha retwittato con una frase ironica: "Guardate la mia vagina depilata, tre esseri umani sono venuti fuori da qui".

Poi ne ha pubblicata un’altra. Aggiungendo: "The Vagina Effect". Lily, che non si è mai sottratta alle provocazioni, ha cavalcato l'onda e ha aggiunto l'hastag #senzavergogna. Un particolare che non è sfuggito ai più attenti, che pensano si tratti di una trovata per pubblicizzare il nuovo album che si intitola appunto "No Shame" e che esce l'8 giugno. Naturalmente sui social la foto ha subito spopolato e i fan si sono sbizzarriti lanciando l'hastag #VaginaIdol.