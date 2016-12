Ligabue, Zucchero e Red Hot: ondata di concerti in autunno

Per i live sarà un autunno all'insegna della musica italiana. Con qualche bella eccezione come i Red Hot Chili Pepper s. Dopo una estate in cui a farla da padrone sono stati i grandi nomi internazionali - da Bruce Springsteen a David Gilmour, da Elthon John a Rihanna e Beyoncé - adesso tocca ai nostri big. Atteso Ligabue , sul palco tornano Zucchero , Biagio Antonacci e Loredana Bertè , che regalerà un concerto evento tutto al femminile.

Cresce l'attesa per il Liga Rock Park, il doppio appuntamento il 24 e 25 settembre al Parco di Monza con cui Luciano Ligabue celebra i 25 anni di "Urlando contro il cielo". Capitale della musica di settembre è l'Arena di Verona. Zucchero in primis, che monopolizzerà la città di Romeo e Giulietta con ben 10 concerti, in programma tra il 16 e il 28 settembre, anche se l'anteprima sarà il 12 a Rimini. "Sugar" Fornaciari lascerà il palcoscenico al grande chansonnier francese Charles Aznavour, prima volta all'Arena e unica tappa italiana del tour mondiale.

Mentre il 19 toccherà alle "Amiche in Arena", il concerto evento tutto al femminile contro il femminicidio e le violenze, voluto da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia e che vedrà sul palco - insieme alle padrone di casa - Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Nina Zilli, Elodie e tante altre.

Riprendono anche i live nei palasport: Biagio Antonacci è tra i primi a tornare al chiuso, con tre date a Milano (7, 9 e 10 settembre) e tre a Roma (14, 16 e 17 settembre), a seguirlo da vicino Emma, che riprende il suo Adesso tour il 16 da Milano. Tra gli stranieri da segnalare il gruppo dei The Who che porta anche in Italia il tour 50 HITS: il 17 settembre a Bologna, il 19 a Milano. In agenda anche il ritorno dopo tanto tempo dei Red Hot Chili Peppers, che si fermano l'8 ottobre a all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) e il 10 e 11 ottobre a Torino.

Sempre a ottobre, dopo gli stadi, i Pooh continuano i festeggiamenti per il cinquantennale della band con un tour nei palazzetti, in formazione a 5 con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli: il via il 28 ottobre da Eboli (Salerno), per toccare poi Bari, Roma, Bologna, Pesaro, Milano, Padova, Firenze, Brescia, Torino. Tour nei palazzetti anche per i Modà a partire da novembre, apre Roma il 9. Così come Elisa che debutterà l'8 novembre con la data zero a Jesolo dell'ON tour prima di partire ufficialmente l'11 novembre da Firenze.

Il giorno dopo da Mantova, Marco Mengoni sarà impegnato con la prima data del tour autunnale, in cui sarà impegnato fino al 6 dicembre. Renato Zero, dopo l'assaggio a giugno a Verona, torna live dal 24 novembre (da Bologna) nei palasport con "Alt in Tour". I Placebo, che festeggiano i vent'anni dalla pubblicazione del loro album di debutto, il 15 novembre saranno ad Assago.