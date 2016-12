Ligabue, videomessaggio ai fan: "Presto un libro, un album e nuovi concerti"

"Questo periodo di creatività si è ancora acuito: sono preda di una creatività che non riesco a controllare". Luciano Ligabue è inarrestabile e per i suoi 56 anni ha deciso di fare lui un regalo ai fan, annunciando un ritorno in grande stile.



Il rocker di Correggio comincerà dal libro di racconti che presto pubblicherà: "Più avanti vi spiegherò meglio i motivi che mi hanno spinto a scrivere questa raccolta di racconti, il perché del titolo e i contenuti – ha detto il Liga nel video - Intanto posso dire che il contenuto di base è la musica, o da protagonista o sullo sfondo in qualsiasi racconto: dentro ci troverete vocal trainer, autori, bassiste, violoncelliste, Sanremo, talent show, un genio del pianoforte che non è consapevole di esserlo, un genio che esce da una chitarra con sembianze abbastanza riconoscibili e poi un omino seduto su una sedia di paglia su un palco di fronte a un sipario, in teatro, per una serata voce e chitarra in un momento particolare della sua vita".



La musica è al centro di tutte le novità promesse da Ligabue, che rassicura i fan vogliosi di godersi il loro idolo dal vivo e non solo: "State tranquilli: quest'anno bisesto non vi lasciamo a secco – dice - Se riesco cercherò di non lasciarvi a secco nemmeno con gli album: ho un progetto in testa con molta ciccia, l'unica cosa che devo capire è se riesco a realizzarla entro la fine dell'anno". Insomma nuovi appuntamenti live sono in cantiere, così come un nuovo album di inediti. Come ha scritto sulla sua torta di compleanno, per Ligabue e i suoi fan "il meglio deve ancora venire".