13 aprile 2015 Ligabue, un tour da record da ricordare con un live e quattro inediti Esce martedì 14 aprile il nuovo album live del rocker di Correggio, "Giro del mondo". Oltre ai brani registrati nell'ultimo tour anche 4 inediti che lui stesso ha raccontato su Facebook

12:43 - Arriva nei negozi martedì 14 aprile "Giro del mondo", l'album che fotografa l'ultimo trionfale tour di Ligabue. Un lavoro che raccoglie 20 pezzi dal vivo e 4 inediti nella versione standard mentre quella deluxe presenta un terzo cd con altri 12 brani live. E' stato lo stesso Ligabue, con una serie di pillole video su Facebook, ad annunciare l'uscita dell'album e a raccontare i nuovi brani.

Gli inediti non sono un semplice riempitivo ma un valore aggiunto, quattro brani a loro modo tutti importanti per diverse ragioni. Se "C'è sempre una canzone" e "A modo tuo" sono già apparsi nelle interpretazioni di Luca Carboni ed Elisa (ma qui sono riproposti in versioni riarrangiate), "I campi in aprile" e "Non ho che te" sono due canzoni completamente nuove, con testi di peso. La prima ispirata alla storia di Luciano Tondelli, un ragazzo di Correggio morto a 19 anni a dieci giorni dalla Liberazione, il 15 aprile del 1945; la seconda invece che affronta il problema della disoccupazione, con il dramma della perdita del posto di lavoro ma anche della perdita di identità che spesso una persona si trova ad affrontare.



All'album sono allegati anche un dvd singolo nella versione standard, e doppio in quella deluxe. Un documento prezioso di un tour che rappresenta l'ennesimo momento importante nella carriera di Ligabue. Il "Mondovisione Tour - Palazzetti 2015" intanto si avvia alla conclusione, con le date di giovedì, venerdì e sabato al PalaLottomatica di Roma, fino al "gran finale" che si terrà con una doppia data il 23 e il 24 aprile all’Arena Sant’Elia di Cagliari.



Un viaggio lunghissimo iniziato a marzo 2014 con il "Mondovisione Tour - Piccole Città 2014", proseguito la scorsa estate con il "Mondovisione Tour - Stadi 2014" per poi tramutarsi in autunno nel "Mondovisione Tour - Mondo 2014" (in Canada e Stati Uniti). A gennaio e febbraio è toccato quindi al "Mondovisione Tour - Mondo 2015" (in Brasile, Argentina, Australia, Giappone e Cina), e ora la conclusione con "Mondovisione Tour - Palazzetti 2015".