Ligabue, svelate su Facebook la cover e la tracklist di "Made in Italy"

Con un video sulla sua pagina Facebook Luciano Ligabue svela la tracklist e la cover di " Made in Italy ", il ventesimo disco e undicesimo di inediti della sua carriera, in uscita il 18 novembre . "Avrete capito che sono coinvolto intellettualmente, sentimentalmente, emotivamente con questo progetto e non ce la faccio più a tenerlo stretto, vi faccio sentire le canzoni anche durante i concerti e adesso ecco la copertina definitiva", spiega.

"Ciao a tutti, non so voi ma io ancora non ho smaltito Monza - ha detto Ligabue - Non so se è l'età o se è l'effetto del doppio concerto... e nel frattempo ovviamente avete già visto che non vediamo l'ora che venga intanto fine novembre per il Raduno con quelli del bar Mario e poi l'anno prossimo da febbraio in poi per tutte le date che vi avevo promesso che avremmo fatto".

Luciano conferma la grande voglia di arrivare a tutti: "Come vi dicevo, verrò casa per casa, adesso non prendetemi sempre alla lettera, eh? Chiaramente casa per casa non posso, siete un po' troppi però, insomma, molte città faremo e mi sa che non chiuderemo con quelle che avete già visto. Mi sa che ci siano delle possibilità di città anche a maggio che ancora non sono state contemplate. Però nella realtà c'è il fatto che io... allora, 'Made In Italy'!".

Il rocker parla quindi della cover: "Paolo De Francesco ha fatto veramente un capolavoro, perlomeno io lo vedo così e credo che sia una copertina che si abbina molto bene ai contenuti di questo disco. Io lo dico in senso positivo, spero che nessuno lo interpreti in modo negativo. In qualche modo qualche tecnico vi starà facendo vedere o vi farà vedere la copertina così com'è. Non solo la copertina ma visto che ci siamo vi dico anche... ta tac... che nel retro potrete già adesso vedere i titoli delle 14 canzoni che lo compongono".

Ed ecco quindi: La Vita Facile; Mi Chiamano Tutti Riko; È Venerdì, Non Mi Rompete I Coglioni; Vittime E Complici; Meno Male; G Come Giungla; Ho Fatto In Tempo Ad Avere Un Futuro; L'Occhio Del Ciclone; Quasi Uscito; Dottoressa; I Miei Quindici Minuti; Apperò; Made In Italy; Un'Altra Realtà. "Una cosa che posso dirvi è che però la storia non finisce qui… Dopodiché più avanti vi spiegherò ancora un po’ meglio il perché", ha concluso.