Ligabue rivela su Facebook: "Il film "Made In Italy" uscirà il 25 gennaio"

Dopo 34 date si è concluso il tour di Luciano Ligabue . Con un video sulla sua pagina Facebook , il cantante di Correggio ha ringraziato i fan, dopo il rinvio delle date per i problemi alle corde vocali, e ha annunciato che il nuovo film "Made in Italy" arriverà nelle sale il 25 gennaio. Il terzo lavoro da regista del rocker, dopo "Radiofreccia" e "Da zero a dieci", vede il ritorno di Stefano Accorsi, in compagnia di Kasia Smutniak.

Nel video social Ligabue rivela: "Tour finito a malincuore perché saprete che io andrei avanti sempre. Adesso passo al film. Devo ancora girare un paio di giorni perché ci sono scene invernali che non ho potuto girare quest'estate, però ci stiamo portando avanti con montaggio e con la postproduzione perché vogliamo consegnare il film per tempo in modo che la scadenza prevista, il 25 gennaio, venga mantenuta".



Il rocker di Correggio ha colto l'occasione per parlare dei concerti appena conclusi, "un tour speciale anche nella sfiga, nel senso che abbiamo battuto, ahimé, un record negativo che è stato quello di far spostare ben 34 date. Riprendere queste 34 date ha voluto dire vedervi con un'emozione speciale per la vostra attesa, e io stesso vivere un'emozione speciale perché sentivo la gratitudine nei confronti di tutti quelli di voi che hanno conservato quel biglietto, dando atto di un segno di fiducia nei miei confronti che per un bel po' di tempo mi porterò nel cuore".