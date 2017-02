Ligabue rinvia tour: "Ho un edema alle corde vocali, devo riposare"

Il debutto del tour Made in Italy - Palasport 2017 di Luciano Ligabue, previsto per il 3 febbraio al Palalottomatica di Roma, è stato rinviato al 14 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT)."Ciao a tutti purtroppo non ho buone notizie - ha comunicato il rocker via social - Mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali, devo assolutamente tenere la voce a riposo per non creare danni maggiori".