Ligabue porta "Made in Italy" sul set: al via il primo ciak del film

Prodotta dalla Fandango e Domenico Procassi e distribuita dalla Medusa Film, la pellicola, le cui riprese sono appena partite e dureranno circa sette settimane, sarà girata tra Reggio Emilia e i comuni di Correggio e Novellara (RE) e a Francoforte.



Il film, come svela lo stesso cantautore su Facebook, racconta di Riko, un uomo onesto che vive di un lavoro che non ha scelto e abita nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento. Può contare però su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'università. Riko è anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro, per non darla vinta al tempo che corre.