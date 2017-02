Ligabue, partito il nuovo tour "Made in Italy - Palasport 2017”

Dopo "Liga Rock Park" dello scorso settembre e la pubblicazione del nuovo disco “Made in Italy" a novembre, ha preso il via con un sold out al Pal’Art Hotel di Acireale (CT) l’atteso tour "Made in Italy - Palasport 2017" di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio sarà protagonista in tutta Italia con oltre 50 date fino a fine maggio per presentare il suo undicesimo disco e riproporre i grandi successi della sua carriera.