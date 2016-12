Ligabue: "Non ne posso più...Lontano dal palco non so stare"

L'appuntamento è fissato per il 24 e il 25 settembre nel nuovo Liga Rock Park nel Parco di Monza e il countdown è partito. Ligabue non ce la fa più e conta i giorni: "La gente non sa cosa vuol dire per me stare lontano dal palco per un anno. E' un anno che non suono e non ne posso più", dice il cantante che su Facebook pubblica un video della sua ricognizione nell'area dove si sta montando il megapalco.

Meno 17 giorni, recita sulla sua pagina social mostrando orgoglioso il palco che potrà accogliere fino a 100 mila persone, in arrivo da tutta Italia per festeggiare i 25 anni di 'Urlando contro il cielo' (l'unica canzone mai mancata in tutti i concerti del Liga). "Sto pensando a come festeggiare", dice il rocker, ma senza svelare altro. Ve lo dico quella sera lì".



Già si sa, invece, che tra i tanti brani in scaletta ci saranno anche tre nuove canzoni di Made in Italy, il disco che uscirà entro l'anno. Oltre a G come Giungla, già in radio, ci saranno "un tango e un fado portoghese", scherza Ligabue dal palco in allestimento ("cosa non mi becco io da qua") ma con la voglia di cominciare a far "entrare in confidenza il pubblico con il nuovo lavoro". Il pubblico invece, nel concorso lanciato sui social, ha scelto di fargli cantare Leggero. "Credevo potesse vincere qualcosa di più anomalo. Vogliono essere sicuri che ci sia. Ma ho dato un'occhiata ai risultati e magari faccio anche qualcuna delle canzoni arrivate seconde, terze o quarte".



Il palco, intanto, comincia a prendere forma. I giorni effettivi di lavorazione sono 8-10 per la struttura, poi è il momento dell'audio e delle luci, altri 6-7 giorni per i ritocchi e la macchina e' accesa e funzionale: in tutto circa 25 giorni di lavorazione. Ai quali bisogna aggiungere un'altra settimana per smontare tutto.