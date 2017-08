Ligabue: "Farò un cameo segreto nel mio nuovo film"

Il collegamento web è durato poco più di mezz'ora ed è stato seguito da oltre 3.500 fan, che hanno inondato il loro idolo di domande e apprezzamenti. "Made in Italy è ormai alla sesta settimana di riprese, la penultima - ha precisato Liga - e completa la storia iniziata con l'album omonimo, "che rappresenta metà del plot". A chi gli ha chiesto perché, dopo "Radiofreccia", abbia scelto di nuovo Stefano Accorsi come protagonista, il rocker ha risposto che, in realtà, il primo a volerlo "è stato il produttore Domenico Procacci: 'Riko è Stefano', mi ha detto, e sono contentissimo di essermi fidato, perché Stefano è in splendida forma e in Made in Italy mostra maggiormente la sua fisicità, più di quanto non abbia fatto vent'anni fa impersonando Freccia".



Tra le risposte alle curiosità dei fan sul set ("giriamo in media dieci ore al giorno per ricavare, se va bene, tre minuti di film"), è arrivato anche il suo "io c'ero" al concerto degli U2 del 15 luglio a Roma, per il trentennale di "The Joshua Tree", e un 'outing' sulla "passione sfegatata per Stanlio e Ollio". Ligabue ha anche parlato più volte di quello che, prima della settima arte, è il suo vero mondo: il palco. Quel palco che, dopo il brutto infortunio alle corde vocali ormai alle spalle ,("Ho fatto il tagliando completo - ha scherzato - e canterò con una voce da bambino") tornerà a calcare il 4 settembre a Rimini.