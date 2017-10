Ligabue di nuovo sul palco con un occhio... al grande schermo

Il periodo buio e alle spalle e Ligabue riparte di slancio. Il rocker di Correggio dopo lo stop forzato per l'operazione alle corde vocali ha ripreso il tour dall'Rds Stadium di Rimini . Scaletta rimaneggiata rispetto ai concerti invernali, con un riuscito mix tra brani nuovi e successi di sempre, e anche un'anteprima del suo nuovo film, " Made in Italy ", che arriverà nei cinema a inizio 2018.

Sono state proprio le immagini del film, che lo vedono tornare dietro la macchina da presa vent'anni dopo il debutto di " Radiofreccia ", ad aprire la serata. Alcuni spezzoni senza audio, con i protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak in diverse situazioni. E poi spazio alla musica. Look total black, Liga si è presentato partendo da uno degli ultimi brani. "Ciao, ciao a tutti. Dove eravamo rimasti? Mi sembra di ricordare che fossimo rimasti al fatto che il venerdì non ci devono rompere i coglioni".

Se qualcuno temeva per la tenuta vocale dopo l'intervento, può mettersi l'animo in pace. Ligabue è sembrato in ottima forma, anche in vista delle 33 altre date da recuperare. Nessuna incertezza e un concerto che con la nuova scaletta funziona ancora meglio. Luciano si è divertito a riprendere con il cellulare il pubblico (mentre le immagini venivano rimandate sullo schermo), a ritagliarsi un paio di momenti acustici.



Dopo Rimini, il 6 Ligabue sarà a Lugano, l'8 e il 9 a Milano, il 12, 13, 15, 16, 18 a Roma. E via a seguire per recuperare tutte le date rinviate.