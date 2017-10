Ligabue devolverà l'incasso del concerto di Reggio Emilia a due Onlus

Rocker dal cuore d'oro. Ligabue devolverà l'incasso dell'atteso concerto del 28 settembre al PalaBigi di Reggio Emilia a due Onlus , Grade e Curare. La prima, tra gli altri progetti, finanzia l'assistenza domiciliare a pazienti ematologici e favorisce la ricerca clinica sui linfomi, mentre la seconda si occupa di maternità e infanzia, e ha come obiettivo la tutela della salute della donna in gravidanza e del neonato.

Il concerto del 28 settembre, in realtà, si doveva tenere lo scorso 27 aprile, ma a causa dei noti problemi di salute del rocker emiliano lo show di beneficenza - già sold out - era stato rinviato. Eliminato il polipo intracordale che non gli permetteva di cantare, Ligabue è ora pronto a offrire una grande esibizione al pubblico di Reggio Emilia, come del resto aveva promesso mesi fa: "Ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy".