Liam Hemsworth e Miley Cyrus... crisi scongiurata o addirittura mai esistita?

E non è tutto. La coppia sarebbe anche stata ripresa in arrivo all'areoporto di Nashville, come rivela The Sun.

Stando ai gossip invece, i due sarebbero in crisi a causa di incomprensioni sul matrimonio e sul desiderio di Liam di diventare padre.

Miley dal canto suo non si sentirebbe invece ancora pronta al grande passo.

Qualche giorno fa infatti l'attore aveva condiviso una foto che lo ritraeva intento a suonare un sassofono: "Penso che sia sicuro dire che sto riportando indietro il sassofono, scherzi di papà. (Non veramente un papà)" scriveva Liam alludendo al suo desiderio di paternità.

Poi ecco il video che smentirebbe la crisi.

La clip mostra la coppia serena e rilassata in macchina, con Liam alla guida e Miley accanto che riprende la scena mentre ascoltano musica sorridendo e ballando, finchè lui, per scherzare, non la spaventa urlando... Questa scenetta sembrerebbe mostrare che i due vadano ancora d'amore e d'accordo, ma è veramente così?