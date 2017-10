15 settembre 2017 18:21 Liam Gallagher torna allʼattacco di Noel: "Il suo ego ha distrutto gli Oasis" In occasione del mini-concerto in Piazza Duomo a Milano, il cantante torna sul complicato rapporto con il fratello. E sul nuovo disco...

Anche in occasione del mini-concerto in Piazza Duomo a Milano, Liam Gallagher attacca il fratello Noel: "È stato lui a distruggere gli Oasis per il suo ego. Amavo la band, ma lui voleva fare carriera da solista. E' questa la mia versione, non mi interessa quello che viene detto sui social, o quello che pensano gli altri. So qual è la verità". Sul passato, il cantante spiega di non avere rimpianti, a parte alcuni vizi ("troppa droga e alcol").

Il nuovo album di Liam ("As You Were") esce il 6 ottobre, ma alcuni brani sono già stati svelati agli ascoltatori. La setlist del breve concerto milanese vede infatti l'esecuzione (con band al completo) di "Wall of Glass", "For What It's Worth" e "Greedy Soul"; manca invece "Chinatown". La performance del "ragazzo di Manchester" si conclude con "Wonderwall", hit degli Oasis estratta dal loro album "(What's the Story) Morning Glory?" del 1995.