31 luglio 2017 11:09 Liam Gallagher, rabbia dal tabaccaio: "Niente sigarette perché non avevo i documenti" Il cantante non ha preso bene la richiesta di mostrare la carta dʼidentità per accertare che non fosse minorenne. E gli utenti...

Insolita "disavventura" per Liam Gallagher, che non è riuscito ad acquistare il suo solito pacchetto di sigarette. Il prudente tabaccaio gli ha chiesto la carta d'identità per certificare che non fosse un minorenne: l'artista, 44enne, non aveva con sé alcun documento, e dunque non si è visto consegnare il pacchetto. Riversata su Twitter la sua rabbia per l'episodio, sono stati molti i commenti ironici degli utenti.

Anche se risulta difficile pensare che Liam Gallagher possa essere un ragazzino, in Inghilterra le leggi sulla vendita delle sigarette sono molto severe, tanto che non è raro che i tabaccai chiedano all'acquirente di mostrare la propria carta d'identità che attesti di essere maggiorenne. Pertanto, non c'è da stupirsi della richiesta fatta all'ex-Oasis, che comunque non l'ha presa bene.

I've just been told I can't buy cigs unless I got ID im 4FUKIN4 has the world gone mad — Liam Gallagher (@liamgallagher) 29 luglio 2017

"Mi è appena stato detto che non posso comprare le sigarette a meno che io non mostri la mia carta d'identità. Ma che cavolo, il mondo sta diventando matto?", cinguetta la rockstar su Twitter. Gli utenti, che non pensano che l'episodio possa rappresentare una così grande tragedia, hanno "aiutato" Liam a prenderla ironicamente. "Devi essere veramente arrabbiato perché hai dimenticato di firmati con 'LG x'" - scrive Anna, una fan di Gallagher, alludendo al fatto che alla fine di ogni tweet il cantante è solito mettere le iniziali del proprio nome e cognome, stavolta mancanti.

C'è anche chi per consolarlo usa parole di brani scritti dal fratello Noel, con cui Liam ha notoriamente un cattivo rapporto: "Just roll with it mate, don't look back in anger" ("Lascia perdere, non guardare al passato con rabbia"). I brani in questione, infatti, sono intitolati "Roll With It" e "Don't Look Back in Anger", tra i più conosciuti degli Oasis. Qualcuno, invece, alludendo al comportamento spesso 'sopra le righe' di Liam, suggerisce al cantante un modo per ottenere le sigarette in futuro: "Prova a comportarti da persona adulta".

Just roll with it mate, don't look back in anger — James (@efcjames_) 29 luglio 2017

Try acting your age — Rodney Marsh (@RodneyMarsh10) 29 luglio 2017