Liam Gallagher, nuova fase della carriera: ecco il primo singolo da solista

Liam Gallagher ritorna sulle scene annunciando il primo singolo da solista che anticipa di qualche mese l’uscita del disco di inediti, "As You Were", atteso per il prossimo ottobre. La scelta è caduta su "Wall of glass", disponibile da venerdì 26 maggio. L'ex Oasis ha anche annunciato un tour nel Regno Unito e Irlanda (in partenza dalla sua Manchester il 30 maggio). Arriverà in Italia, il prossimo 1 settembre, per un concerto all'Home Festival di Treviso.