Levante si prende cura di sé: "Basta masochismo, ora voglio essere felice"

10:45 - Si intitola "Abbi cura di te" il nuovo album di Levante. Quello della cantautrice catanese è un lavoro intenso ed emozionante che sin dal titolo vuole segnare una cesura tematica con l'esordio di "Manuale distruzione". "Ho vinto una sfida con me stessa e ho scoperto di poter scrivere di felicità - dice a Tgcom24 -. Basta cinismo e masochismo, per me è un bel momento e voglio essere felice".

L'album, anticipato dal singolo "Ciao per sempre", è stato realizzato con la stessa squadra di lavoro INRI che l'ha accompagnata sin dall'esordio, mentre la produzione è stata affidata al cantautore e produttore torinese Alberto Bianco (in arte Bianco). Molti elementi di continuità dunque, ma anche una netta cesura con il passato recente. Non sul piano stilistico, quanto tematico, perché questo lavoro è la fotografia di un momento particolare della vita di Levante, dove lei ha iniziato a vedere le cose in maniera diversa. "In questo album mi racconto nel profondo - spiega -. 'Manuale distruzione' era stato scritto in un lungo arco di tempo, e quindi era meno focalizzato di questo, che invece rappresenta uno spaccato del mio percorso dove sono cambiate tante cose. Nell'ultimo anno ho vissuto una rivoluzione sia a livello personale che lavorativo. E' cambiata la mia vita, un amore è finito, un altro è iniziato...".



Per te l'ispirazione è più associata a momenti sereni o a momenti bui?

E' pensiero comune che più stai male e più scrivi belle canzoni. In realtà proprio con questo disco ho scoperto di essere in grado di parlare della felicità e della tristezza quasi in egual misura. Ho raccontato tante facce di una storia d'amore e anche di vite vicine alla mia.



Dopo il successo del primo album come hai vissuto la realizzazione di questo album?

Bene, perché non l'ho mai vissuto come 'la seconda prova'. Molti mi hanno fatto notare che il secondo disco è la prova del nove, perché devi dare delle conferme. Ma ero così concentrata sulle cose che avevo da dire che per fortuna non ho avuto modo di pensarci. Avevo una sfida da vincere con me stessa e ce l'ho fatta.



Che sfida era?

Guardando il passato mi sono resa conto che era più facile per me scrivere di cose malinconiche o tristi e mi sono chiesta se sarei stata in grado di comporre e cantare anche cose spensierate, mantenendo una certa qualità. E credo di essere riuscita a dimostrare che posso scrivere anche della felicità.



Questo cambio di prospettiva rispetto a "Manuale distruzione" non ti ha fatto temere che qualcuno potesse restare deluso?

C'è stato un attimo in cui mi sono chiesta se questo lavoro avrebbe tenuto o meno i fan che avevano amato il mio primo lavoro. Ma è stato davvero un attimo, poi mi sono concentrata su ciò che stavo facendo tirando dritta, perché quello che stavo scrivendo per me era troppo importante.



Come è nato il brano "Caruso Pascoski"?

Io amo da morire quel film con Francesco Nuti che, purtroppo, soprattutto quelli della mia età conoscono pochissimo. E' un film del 1988, quando è uscito io avevo un anno. Però poi l'ho visto con la mia famiglia, avevamo la cassetta e credo di averla consumata, è legato all'immagine di me e mio padre davanti alla tv.



Cosa ti ha ispirato per farne una canzone?

E' perfetto nel contesto dell'album. Perché parla di un amore felice. Nonostante il tradimento di lei, la distanza e mille difficoltà, alla fine lui se la va a riprendere. Quindi è il trionfo dell'amore, un messaggio positivo.



Il titolo "Abbi cura di te" è una raccomandazione che fai a te stessa anche per il futuro?

Sì. Me la fece più di tre anni la mia ex insegnante di canto e me la sono annotata nella mente. All'epoca avevo già pronto "Manuale distruzione" anche se poi è uscito solo nel 2014, ma già in quel momento avevo deciso che il mio secondo album si sarebbe intitolato in questo modo. Dentro di me avevo già le idee chiare: sapevo che avrei avuto cura di me, dopo tanti anni di masochismo e cinismo è ora di essere felice!



LE DATE DEL TOUR

Instore tour: 6 maggio, Firenze – Galleria del disco

7 maggio, Roma – Discoteca Laziale

11 maggio, Bologna – Feltrinelli di Porta Ravegnana

12 maggio, Verona – Feltrinelli di Via Quattro Spade

13 maggio, Bergamo – IBS di via XX Settembre



Tour:

6 giugno Milano - Miami Festival

16 giugno, Bologna - Biografilm Festival

20 giugno, Sassocorvaro (PU) - Indietiamo Festival

26 giugno, Foresto Sparso (BG) - Forest Summer Fest

27 giugno, Vicenza - Festambiente