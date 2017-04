Levante: "Metto a nudo il mio dolore, si cade ma la vita sorprende sempre"

Che si possa fare musica rifiutando i talent Levante ne è la prova. La cantautrice ( Claudia Lagona , ndr) è al suo terzo album, i suoi live sono sempre sold out e collabora con artisti come Max Gazzè , Fedez e J-Ax (Assenzio, ndr). Allontana il paragone con Carmen Consoli e va dritta verso la sua strada, che a 30 anni le permette di raccontare, come fa " Nel caos di stanze stupefacenti " che esce il 7 aprile , di quando si cade e ci si rialza dal dolore guardandosi allo specchio. Ma anche di abuso di social , violenza sulle donne e omosessualità ...

"E' un album dedicato a chi è caduto e ha avuto il coraggio di rialzarsi, a me stessa in realtà, perché c'è tanto di me, perché nel dolore la vita ti sorprende sempre", sottolinea. Immagina il disco come dodici stanze, in cui appunto ci si specchia: "In queste stanze c'è molto rumore, avevo bisogno di raccontare il caos che nasce dal profondo silenzio in cui mi sono ritrovata nell'ultimo anno".

Quel dolore che le permette di mettersi a nudo, come nella cover del disco, in cui Levante appare bellissima, in slip e canotta mostrando le gambe, ma lo fa con il candore di una bambina: "Qualcuno ha criticato negativamente la foto e mi è dispiaciuto: se avessi voluto mettermi in mostra in maniera sexy avrei fatto altro. Io, nella mia stanza, sono così. E così mi sono voluta mostrare: una bambina di fronte a uno specchio".