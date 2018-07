Levante canta per Diplo, esce il video di "Stay Open"

"Uno dei motivi per i quali amo la musica è in questa fotografia: l’unione di mondi distanti che, grazie a tre minuti di canzone, improvvisamente non lo sono più", aveva scritto poco tempo fa Levante sui social pubblicando una foto con Diplo. Esce ora il video di "Stay Open" , singolo di Diplo e MØ feat. Levante , frutto della collaborazione tra i tre artisti grazie al progetto musicale internazionale Tuborg Open.

Il progetto musicale Tuborg Open, giunto alla sua seconda edizione, ha un unico obiettivo: valorizzare e sostenere la musica in tutte le sue forme e incoraggiare le persone ad essere "Open To More", mantenendo un atteggiamento aperto e creativo nel seguire le proprie inclinazioni personali, ma anche vivere esperienze sempre nuove, andando oltre i propri limiti. Il dj e produttore americano Diplo e la nuova stella della musica mondiale MØ hanno inciso il singolo, invitando Levante a scrivere versi personali, che spiegassero cosa significasse per lei essere "Open To More".



Invitata a Copenaghen, nel cuore della foresta danese, la cantautrice siciliana ha eseguito chitarra e voce il brano nella sua versione: oltre alla connessione artistica immediata, è nato anche un forte legame personale.



Protagoniste assolute del video sono Levante e MØ, che si muovono a passi di danza. Il videoclip rappresenta esteticamente l’incontro tra l’anima cantautorale e introspettiva della cantautrice italiana e le sonorità elettroniche di Diplo e MØ, creando un contrasto visivo in linea con il sound del brano.