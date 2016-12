Les Italiennes, il duo femminile dream pop anticipa l'estate

E' arrivato " I don’t wanna be your girlfriend ", il primo singolo del duo femminile dream pop Les Italiennes , composto da Alessandra Contini e Daniela Chiara. Il brano è stato scritto e composto in collaborazione con Ermal Meta , durante una session di registrazioni strumentali. "Questa canzone voleva nascere – hanno dichiarato le artiste – E' un brano magnetico e magico".

"E' una canzone che parla di amore, un amore che vuole essere facile, senza le sovrastrutture che rendono le relazioni difficili - ha spiegato il duo - Questo 'vorrei ma non so', raccontato da due ragazze che sono le ragazze del mondo, diventa per noi un inno, uno status symbol. Mi piaci, mi fai provare delle emozioni ma mi costa troppo stare insieme a te, il tuo prezzo é alto e invece dovresti essere gratis perció : I Don't Wanna Be Your Girlfriend".