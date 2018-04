Leonardo Pieraccioni riceve in regalo biglietto del parcheggio ancora valido: "Alle cortesie non siamo più abituati"

Non è tornato indietro perché ha riconosciuto il vip e voleva fare un selfie con lui o chiedergli un autografo. "No, è tornato indietro semplicemente per fare una cortesia e noi alle cortesie non siamo più abituati". Commenta così Leonardo Pieraccioni su Facebook il bel gesto che lo ha coinvolto: un ignoto automobilista che aveva lasciato libero il posto dove il regista aveva posteggiato, gli ha ceduto anche il biglietto con due ore di parcheggio già pagate. "'Grazie, dico io, che le devo?', 'Ma si figuri', dice lui e riparte", continua il racconto dell'inaspettato incontro.