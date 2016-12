Leonardo Manera: "Nella caverna di Platone per ridere dell'attualità"

7 aprile 2016 Leonardo Manera: "Nella caverna di Platone per ridere dellʼattualità" Il comico è protagonista al teatro Manzoni di Milano di una serata in cui, con Alessandro Milan e Oscar Giannino, analizzerà le storture dellʼinformazione. Pensando a un format televisivo...

Ridere e divertirsi con l'attualità? E' quello che prova a fare Leonardo Manera in "Platone, la caverna dell’informazione", in scena al teatro Manzoni di Milano domenica 10 aprile. Con lui il giornalista Alessandro Milan e Oscar Giannino. "Conosciamo la realtà che ci viene riportata dai mass media, in un racconto che potrebbe non essere del tutto vero - dice Manera a Tgcom24 -. Da quello giochiamo costruendo della comicità".

Due opinionisti (uno vero e uno finto), video con interviste surreali, tanti ospiti con la Banda degli Inadatti a introdurli. Lo spettacolo, nato da un'idea di Manera e di Milan, utilizzerà più mezzi per strappare la risata partendo dalle notizie di tutti i giorni. "Partiamo dalla rassegna stampa vera, curata da Alessandro Milan, per costruire delle cose finte ma che potrebbero essere credibili - dice Manera -. Poi lanciamo una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per la legalizzazione di tangenti e conflitto di interessi. Perché diciamo che in Italia le opere pubbliche sono fatte solo grazie a quelle e perciò tanto vale legalizzarle". Le notizie saranno commentate da un opinionista vero, Oscar Giannino, e uno finto. "Sarà un comico rom - spiega il comico -, per dare un punto di vista diverso. Per esempio sostiene che lui ruba e quindi è quello che si è integrato meglio in Italia".