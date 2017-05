Leonardo Lamacchia alza il ritmo con "Le chiavi del mio mondo"

Dopo "Ciò che resta", brano col quale Leonardo Lamacchia è arrivato in finale tra le nuove Proposte all'ultimo Festival di Sanremo, ecco "Le chiavi del mio mondo", secondo singolo estratto dall'album "Ciò che resta". Un brano che racconta il disorientamento epocale dei nostri tempi, in un arrangiamento caratterizzato da ritmo ed elettronica. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.