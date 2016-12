Leonardo DiCaprio vuole Rihanna nel suo prossimo film

17:36 - Si fa sempre più intricato il legame tra Rihanna e Leonardo DiCaprio, che sembrano destinati ad essere la nuova coppia d'oro di Hollywood. Dopo essere stati pizzicati in atteggiamenti affettuosi, i due avrebbero in cantiere anche un progetto lavorativo. "Leo sta discutendo del film con Rihanna e entrambi pensano sia una buona idea che lei abbia un ruolo" ha riferito una fonte al Mirror.

"Passano insieme tutto il tempo che possono e questa potrebbe essere un'esperienza che li può legare ancora di più. Lei lo sta già aiutando nello studio del personaggio". Per "The Crowded Room" (questo il titolo del film) "Leo l'ha proposta per interpretare una delle vittime, ma ci sono numerose parti che potrebbe ricoprire". A quanto ha rivelato la fonte "Rihanna ha visto la sua amica Cara Delevingne che si sta facendo strada nel cinema con parti sempre più importanti e vuole imitarla".



Ma il contributo della cantante non si limiterà al set. Sembra infatti Rihanna si occuperà anche della colonna sonora: "Leo la vuole nel progetto per avere la giusta musica nel film. Per lui sarebbe un'ottima aggiunta. Rihanna ha già scritto e curato un concept album per il film Home, che uscirà a fine del 2015. Fare un film con Leo sarebbe un altro bel colpo per lei".