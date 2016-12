Leonardo DiCaprio, passione al largo con Nina Agdal

Dopo settimane di rumors, dalla spiaggia di Malibù arriva la conferma del flirt estivo tra Leonardo DiCaprio e la modella danese Nina Agdal , di quasi vent'anni più giovane. L'attore premio Oscar si gode la sua ultima conquista, tra baci roventi in spiaggia e prese subacquee al largo. La top è una delle donne più desiderate del mondo, ma nemmeno lei è riuscita a resistere al fascino di Leo che colleziona una bellezza dietro l'altra.

A quanto pare la coppia si frequenta da qualche mese, ma già nel febbraio 2014 si era sparsa la voce di un incontro clandestino quando entrambi erano fidanzati. La cover-girl di Sports Illustrated è solo l'ultima delle innumerevoli donne che sono passate tra le braccia di Leo come Rihanna, Laura Withmore, Chelsey Weimar, Gisele Bundchen e Bar Refaeli.



E' ancora troppo presto per parlare di qualcosa di più serio di un flirt estivo ma di certo insieme sembrano divertirsi un mondo tra sorrisi, toccatine e sguardi d'intesa. Se poi la passione si trasformerà in amore, i due si candidano ad essere una delle coppie più belle dello showbiz.