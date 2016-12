Leonardo DiCaprio nei panni di Putin in un biopic? E' solo in nomination

Smentita la notizia, lanciata dalla tv russa Dozhd, che Leonardo DiCaprio avrebbe interpretato Vladimir Putin in un film dal titolo "Putin ". La pellicola sul presidente russo, le cui riprese cominceranno quest'anno, sarà un thriller politico. La produzione ha affermato che per il ruolo sono in corsa quattro attori. DiCaprio aveva dichiarato tempo fa: "Mi piacerebbe interpretarlo. È qualcosa di affascinante per un attore".

Putin ha già incontrato una volta DiCaprio: nel 2010 l'attore si recò a San Pietroburgo per partecipare al vertice mondiale per la conservazione della tigre. Il protagonista di "Titanic" allora visse un'autentica odissea per arrivare in Russia a causa del guasto di uno dei motori dell'aereo che aveva preso a New York. L'aereo dovette fare allora un atterraggio d'emergenza. "Credo che non tutti desideravano proseguire il viaggio, ma il signor DiCaprio non è uno di loro. È salito su un altro aereo, uno piccolo e privato, e ha proseguito il viaggio. Come dicono nel nostro Paese, un uomo autentico", disse allora il presidente russo.



Il film sarà girato tra Russia, Stati Uniti ed Europa e dovrebbe essere diffuso nella prima metà del 2017.