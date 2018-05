Leonardo DiCaprio ha un omonimo nel regno animale: un nuovo coleottero chiamato come lui

Si chiama "Grouvellinus leonardodicaprioi", in onore dell'attore Leonardo DiCaprio , da sempre sensibile alle problematiche legate al riscaldamento globale, ed è una nuova specie di coleottoro acquatico scoperta da poco nel Borneo. L'attivismo ambientale della star hollywoodiana ha ispirato i ricercatori e gli scienziati che hanno voluto chiamare il nuovo insetto, proprio come lui.

Dopo la pulce Trump e la mosca Schwarzenegger arriva dunque anche lo scarabeo Leonardo Di Caprio.



La nuova specie è stata scoperta dai cosiddetti "citizen scientist", appassionati di naturalismo che si sono avventurati lungo il bacino del fiume Maliau, nella parte del Borneo appartenente allo stato malesiano di Sabah. A spedizione conclusa, dopo una votazione, è stato deciso il nome, "non per una somiglianza con Leonardo DiCaprio", come ha raccontato a The Guardian la biologa Iva Njunjić della Taxon Explorations, compagnia olandese che guidava la spedizione: "Minuscolo e nero, questo nuovo scarabeo probabilmente non vincerà nessun Oscar per il suo carisma", ha detto, "ma ai fini della protezione della biodiversità, che la Leonardo DiCaprio Foundation sostiene, ogni animale è importante".



L'attore, dal canto suo, onorato e orgoglioso, ha subito cambiato la foto del suo profilo Facebook...