Leonardo DiCaprio e gli altri: quando il nuovo amore della star è uguale alla ex

Il re è lui Leonardo DiCaprio, che le sceglie tutte secondo lo stesso schema: bellissime, modelle, bionde e giovani. Il latin lover DiCaprio guida la singolare lista delle star che rimpiazzano le ex con... le sosia! L'attore è però in buona compagnia: dallo storico ex di Rihanna, Chris Brown, a Mark Anthony, passando per Reggie Bush, che fu compagno di Kim Kardashian, in tanti vivono nuovi amori con partner molto somiglianti alle vecchie fiamme.