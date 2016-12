Leonardo DiCaprio, che pancetta: l'attore fuori forma al mare

Per le tradizionali vacanze natalizie al mare in California, Leonardo DiCaprio è in compagnia della sua nuova fidanzata, la top model danese Nina Agdal . Uno degli scapoli più affascinanti di Hollywood sfoggia una forma fisica XXL non proprio da Adone. E senza mostrare alcun imbarazzo però, eccolo entrare in acqua, come riportano le foto esclusive di "Diva e Donna".

Intanto Martin Scorsese ritroverà DiCaprio per l'adattamento cinematografico de "Il diavolo e la città Bianca", romanzo di Erik Larson in Italia pubblicato da Neri Pozza. Il regista, che ha acquistato i diritti del romanzo nel 2010, continuerà il sodalizio con il suo attore feticcio per la sesta volta, dopo "Gangs of New York", "The Aviator", "The Departed", "Shutter Island" e "The Wolf of Wall Street".