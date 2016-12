Lenny Kravitz, i pantaloni si strappano... e sotto è nudo

Fuoriprogramma a luci rosse per Lenny Kravitz, che durante un concerto a Stoccolma ha mostrato le sue intimità ai fan. I pantaloni di pelle non hanno retto alla performance travolgente del cantante e si sono strappati sul davanti mettendo a nudo il suo 'intimo' segreto: è allergico alle mutande. Da vero professionista è andato avanti con l'esibizione, tenendo strette le gambe per arginare l'imbarazzante situazione.