Led Zeppelin in tribunale, accuse di plagio per "Stairway to heaven"

La querelle tra Spirit e Led Zeppelin , iniziata da qualche anno, finirà in tribunale. Un giudice americano ha sentenziato che ci sono sufficienti similitudini tra il celebre brano "Stairway to Heaven" e "Taurus", un pezzo strumentale dell'altra band, perché si possa procedere in tribunale sottoponendo il verdetto a una giuria. La prima udienza, in cui Jimmy Page e Robert Plant dovranno difendersi dall'accusa di plagio, è fissata per il 10 maggio.

Il giudice Gary Klausner ha giustificato la propria decisione affermando: "Sebbene sia vero che la progressione cromatica discendente di quattro accordi è uno schema comune, che si trova frequentemente nella musica, le similitudini qui superano la semplice struttura. Ciò che resta è un giudizio soggettivo sull'idea e il feeling dei due brani. Un compito che è più adatto a una giuria che a un giudice".



Gli autori del brano Jimmy Page e Robert Plan dovranno difendersi dall'accusa di plagio mossa da Michael Skidmore, amministratore fiduciario dell'ultimo chitarrista degli Spirit, Randy Wolfe, che rivendica che gli dovrebbero essere riconosciuti i diritti d'autore per il brano. Skidmore sostiene che gli Zeppelin si sarebbero ispirati a quel brano per scrivere la loro canzone visto che le due band hanno condiviso il palco in un tour nel 1968 e nel 1969. Già lo scorso anno la coppia dei Led Zeppelin bollarono come ridicole le accuse quando prese il via la causa legale.



La storia invece racconta che Jimmy Page e Robert Plant avessero scritto "Stairway to Heaven" in uno sperduto cottage in Galles.