Led Zeppelin assolti: Page e Plant non hanno copiato "Stairway to Heaven"

"E' vero, nella mia collezione di novemila album in vinile e cd c'è anche quello degli Spirit del 1968 con il brano 'Taurus' incriminato. Ma la canzone mi suona totalmente aliena". Il chitarrista 72enne Jimmy Page difende in tribunale i Led Zeppelin dall'accusa di plagio per "Stairway to heaven" e sottolinea di non ricordare nemmeno come il disco sia finito tra gli scaffali di casa sua.