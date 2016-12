Le stelle del grande schermo a Salerno per le "Giornate di cinema"

12:29 - Si aprono a Sorrento le "Giornate professionali di cinema", appuntamento dell'industria cinematografica che dall'1 al 4 dicembre ospiterà numerosi volti celebri del grande schermo, da Carlo Verdone a Paola Cortellesi, da Christian De Sica a Fabio De Luigi. La sera del 3 dicembre saranno consegnati i "Biglietti d'Oro" ai film di maggior successo al botteghino. In occasione di questa manifestazione prende il via la partnership tra Tgcom24 e Comingsoon.

Nel corso della manifestazione, prodotta e organizzata dall'Anec, associazione esercenti cinema, in collaborazione con gli esercenti dell'Anem e i distributori dell'Anica, verranno proiettati trailer e anteprime dei film in uscita nei prossimi mesi ad una platea di esercenti, distributori, produttori, artisti, e giornalisti.



Appuntamenti per gli operatori del settore saranno affiancati diversi eventi per il pubblico. Lunedì 1 dicembre alle 17 si svolgerà la festa di accensione dell'albero di Natale che vedrà la partecipazione del cast e del regista del film "Non c'è 2 senza te", Belen Rodriguez, Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Tosca D'Aquino e Massimo Cappelli, insieme al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. Alle 18.15 è in programma la proiezione in esclusiva del nuovo film di animazione della Disney, "Big Hero 6".



Martedì 2 dicembre è in programma l’anteprima del film "Nomi e cognomi" di Sebastiano Rizzo con Maria Grazia Cucinotta, Enrico Lo Verso e Mingo De Pasquale, alla presenza del regista e degli interpreti. Mercoledì 3 dicembre alle 21.30 al Teatro Tasso serata di consegna dei Biglietti d’Oro del Cinema italiano, il premio che l’Anec attribuisce ai maggiori successi al botteghino dell’annata cinematografica, presentata da Lorena Bianchetti, con la partecipazione del comico Paolo Cevoli, alla quale interverranno numerosi attori e protagonisti dello spettacolo.



Giovedì 4 dicembre sono tre le anteprime in programma: alle 16 "Con tutto l’amore che ho" di Angelo Antonucci, con Cristel Carrisi, Barbara De Rossi, Fabio Ferrante, Vincenzo Soriano - che saranno presenti in sala insieme al regista - e Sandra Milo; alle 18.30 "La dolce arte di esistere" di Pietro Reggiani con Francesca Golia, Anita Kravos, Anna Ferraioli, Rolando Ravello, Pietro Bontempo. Saranno presenti il regista e alcuni protagonisti del film; alle 21.30 "Pride" di Matthew Warchus, con Bill Nighy, Dominic West, Imelda Staunton e Paddy Considine.